Вкладникам банків не варто хвилюватися за депозити?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що вкладникам українських банків не варто хвилюватися за свої депозитні рахунки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО повідомив під час круглого столу з редакторами та представниками провідних економічних видань.

Президент нагадав, що вчора Ради національної безпеки та оборони рекомендувала вжити антикризових заходів за чотирма основними напрямками. Йдеться про кроки з метою запобігання глибокій рецесії в національній економіці; перегляд бюджетної політики в частині видатків; забезпечення державних і корпоративних фінансових зобов`язань за зовнішніми запозиченнями; стабілізацію національної валюти та чітку і прогнозовану курсову політику.

«У цих чотирьох напрямках я бачу корінне завдання сьогодні уряду, Національного банку, Міністерств фінансів та економіки, суб`єктів господарювання», - сказав В.ЮЩЕНКО. На переконання Президента, парламент має розглянути законопроекти (близько 20), що стосуються плану антикризових заходів, пакетом. В.ЮЩЕНКО зазначив, що йдеться про закони, до яких наразі необхідно внести зміни, та законопроекти, які потрібно ввести в дію у 2009 році.

Говорячи про неприпустимість рецесивних процесів у економіці, Президент зауважив, що для її активізації можна використовувати різні механізми - зокрема рефінансування комерційних банків, реалізацію відповідної фіскальної та тарифної політики.

Глава держави окремо наголосив на важливості проведення більш жорсткої бюджетної політики. «Задача - як оптимізувати видатки державного бюджету», - підкреслив він. У цьому контексті Президент зазначив, що при цьому мають бути збережені реально досягнуті на сьогодні рівні заробітних плат, пенсій тощо. «Це ми розглядаємо як абсолют, який не піддається дискусії», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, водночас зауваживши, що бюджетну політику потрібно перевести в «більш конструктивне інвестиційне русло».

Відзначаючи важливість прогнозованої курсової політики, Президент звернув увагу на актуальність питання збереження довіри вкладників до банківської системи. «Утримавши позицію депозитів, можна ясно сказати, що ми можемо утримати стабільну банківську систему», - сказав він.