«Крим цілий рік» стартує 23 жовтня

23-24 жовтня в Ялті пройде VI Міжнародна виставка «Торгівля. Товари. Послуги. Крим цілий рік».

Як повідомляє Республіканський комітет Криму з торгівлі і захисту прав споживачів, головна мета виставки – показати споживачам унікальні можливості Криму, познайомити з продукцією нових вітчизняних виробників і підтвердити якість вже відомих товарів.

Виставка «Торгівля. Товари. Послуги-2008. Крим цілий рік» демонструє досягнення в торгівлі, курортно-рекреаційній, промисловій, сільськогосподарській сферах півострова.

Другий напрям виставки – просування продукції кримського виробника на міжнародний ринок, сприяння розвитку співпраці із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями, розширення ділових контактів кримських підприємств із товаровиробниками України і зарубіжжя. «Особливий акцент виставки буде зроблений на розширенні взаємовигідної взаємодії підприємств санаторно-курортної сфери і підприємств торгівлі», - зазначили в Рескомітеті.

Виставка є спільним проектом Республіканського комітету АРК з торгівлі і захисту прав споживачів і Міністерства курортів і туризму автономії.