Севастополю спишуть заборгованість по газу за поточний рік.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, про це на апаратній нараді заявив голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН.

За його словами, Севастополь став одним із небагатьох регіонів України, що підпадають під дію постанови Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 902 «Про внесення змін до Порядку перерахування в 2008 р. субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості по різниці в тарифах на теплову енергію, послуги водопостачання й водовідведення, які вироблялися, транспортувалися й постачалися населенню, що виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг водопостачання й водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади або органами місцевого самоврядування».

Згідно з цією постановою, регіонам, що не мають заборгованості за газ станом на 1 січня 2008 року, будуть списані борги за спожитий газ і електроенергію, що утворилися в період з 1 січня до 1 липня 2008 року.

«Уряд ухвалив рішення, щоб тим регіонам, які не мають заборгованості на 1 січня, списати заборгованість за поточний рік по газу. Таких регіонів небагато, але Севастополь серед них. Якщо нам заборгованість спишуть, значить, у нас буде фінансовий резерв, що дозволить, як мінімум, до нового року забезпечити стабільну роботу комунального господарства міста», - зазначив С.КУНІЦИН.

Він також повідомив, що у зв`язку з підготовкою необхідних документів для проведення процедури списання заборгованості дату початку подачі гарячої води жителям міста перенесено з 20 на 25 жовтня (Гаряче водопостачання в Севастополі було припинено поточного року із закінченням опалювального сезону 2007-2008 років - УНІАН).

«Ми припинили виплату боргів. Як тільки нам спишуть борги, а це відбудеться протягом 2-3 днів, ми зможемо працювати далі. Завдання стоїть у найближчий день одержати ліміти газу для подачі тепла й гарячого водопостачання севастопольцям», - сказав голова адміністрації.

За даними Севастопольської міської державної адміністрації, на сьогодні заборгованість комунальних підприємств міста перед ДК «Газ України» за спожитий газ становить 24 млн. 330 тис. грн., із яких 24 млн. 238 тис. грн., згідно з постановою, підлягають списанню.