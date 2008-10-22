Погода в Криму на 22-24 жовтня

22-24 жовтня в Криму без опадів, повідомляє Український гідрометцентр.

22 жовтня (середа) вночі та вранці місцями туман. Вдень 11-16° тепла, вночі 0-5° тепла. Вітер східний 5-10 м/с.

У четвер вдень 13-18° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с. У п`ятницю, 24 жовтня, вдень 11-16° тепла, вночі 2-7° тепла.

В Україні 22 жовтня опади не очікуються, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 9° тепла, у східній половині місцями 0-2° морозу; вдень 11-16° тепла, у західних областях до 19°; у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла.

23-24 жовтня - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 23 жовтня у західній частині дощі, вночі та вранці 24 жовтня у північних та більшості західних областей невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці 23 жовтня на півдні та сході подекуди туман. Вітер переважно північно-східний (23 жовтня на заході та півночі південно-західний, західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східній частині місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних, а 24 жовтня і в північних та більшості центральних областей 8-13°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.