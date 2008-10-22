Ощадбанк назвав дату закінчення виплат «тисячі від Тимошенко»

Голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЕЙ заявляє, що виплати компенсацій за вкладами колишнього Ощадбанку СРСР планується завершити до 25 грудня.

«Є 12 мільйонів громадян, яких включено до реєстру. Заборгованість перед ними зафіксована. 6 мільйонів громадян - а це 6 мільярдів гривень - вже виплачено. І ми продовжуємо виплати до 25 грудня в міру надходження коштів», – сказав А.ГУЛЕЙ, передає УНІАН.

За його словами, Міністерство фінансів продовжує перерахування коштів. Водночас, відзначив він, кошти надходять «не в такому обсягу, як хотілося б».