Виборча кампанія буде найдешевшою за останні роки - PR-експерт

Нинішня виборча кампанія до Верховної Ради буде для політичних сил найдешевшою за останні роки. Таку оцінку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» озвучив Тарас Березовець, директор PR-групи «Політтех». Скорочення витрат на вибори експерт пояснює непростим становищем олігархів з огляду на фінансову кризу, а також заощадженням коштів на майбутні президентські вибори.

Позачергові парламентські вибори коштуватимуть політичним силам 150-180 мільйонів доларів, зазначає Тарас Березовець. Це в чотири рази менше, ніж президентські вибори 2004 року і у півтора рази дешевше за минулорічну кампанію. За словами експерта, на нинішніх виборах суттєво зменшилась і вартість прохідного місця у виборчих списках: «Йшлося про цифри від 2 до 7 мільйонів доларів, на цих виборах кількість місць і баланс сил не зміниться, проте вартість місця суттєво впаде, так як економічна криза не дає можливості основним депутатам і спонсорам виконувати фінансові зобов’язання». За оцінками політтехнологів, до 80% витрат припаде на політичні сили, представлені нині в парламенті. Решта – гроші під нові проекти. За інформацією Березовця, наразі більш як три чверті рекламних щитів країни уже зарезервовано під політичну рекламу, проте вона з’явиться лише тоді, коли буде дано старт передвиборчій агітації. «Найбільші політичні сили ПР, НУНС, БЮТ вже зарезервували місця по всіх областях. Ситуація невизначена лише в Києві, так як відомо, що великий вплив на формування рекламних площ має міська мерія, а блок Леоніда Черновецького сам претендує на те, аби стати учасником перегонів», - зазначає політтехнолог.