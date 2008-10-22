Subaru зіткнувся з екскаватором, 2 авто та пішоходом: є жертви (фото)

Дві особи загинули і четверо травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася напередодні увечері.

Автомобіль «Субару» на великій швидкості зіткнувся з екскаватором, який проводив ремонтні роботи, і здійснив наїзд на трьох дорожніх робітників. Потім автомобіль «Субару» виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив дотичне зіткнення з автомобілем «Рено».

Рухаючись далі, «Субару» здійснив наїзд на пішохода, який перебував біля лівого краю проїжджої частини, після чого врізався в автомобіль «КИА», що рухався у зустрічному напрямку. Потім «Субару» виїхав за межі проїжджої частини вліво і перевернувся.

У результаті ДТП, за даними ДАІ, загинули пішохід і пасажир автомобіля «Субару». Водій «Субару» і троє дорожніх робітників дістали тілесні ушкодження.

Фото ДАІ в Криму