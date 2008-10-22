У середу в Криму чекають на Януковича

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в середу, 22 жовтня, планує відвідати з візитом Сімферополь (Крим).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Кримській організації Партії регіонів, очікується, що лідер «регіоналів» вдень візьме участь у Всекримських зборах депутатів, обраних від Партії регіонів. Крім цього планується, що В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться зі студентами і викладачами одного з кримських вузів.

Вранці 22 жовтня біля будівлі парламенту Криму на мітингу-пікеті представники низки російських національних організацій Криму і Севастополя (більш як 50 осіб) висловили недовіру Партії регіонів і її лідерові Віктору ЯНУКОВИЧУ. У заяві, ухваленій на мітингу, наголошується, що «російські організації Криму і Севастополя проти нових дострокових виборів», проте вважають, що якщо вибори все-таки відбудуться, то потрібно відмовити «в довірі Партії регіонів і її лідерам». «Прийдіть на вибори, якщо вони відбудуться, але виберіть будь-яку іншу партію, програма якої вам буде ближчою, або викресліть всіх, але не голосуйте за тих, хто вже тричі обдурив і зрадив російських людей, простих громадян України і нажився на цьому обмані», - закликали учасники мітингу-пікету.

«Ми добиватимемося того, аби пан ЯНУКОВИЧ і його партійні соратники стали в Криму для російських людей політичними «персонами «нон-грата», - наголошується в заяві низки російських національних організацій Криму і Севастополя.