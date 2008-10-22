50 обурених росіян Криму закликали бойкотувати Януковича

У Сімферополі біля будівлі кримського парламенту сьогодні на мітингу-пікеті представники низки російських національних організацій Криму і Севастополя висловили недовіру Партії регіонів і її лідерові Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 50 осіб – активістів коаліції неурядових організацій «Російський фронт Сергія Шувайникова» і представники Кримської окружної координаційної ради організацій російських співвітчизників виступали під транспарантами: «Слуги народа! Где русский государственный язык?», «Янукович! Дай ответ - ты за НАТО или нет?!», «Партия регионов! Верни детям русский язык!», «Депутаты Блока ”За Януковича!”, где этнические права русских?» і т.д. Пікетувальники тримали в руках прапори Росії, Криму, Андріївські прапори і прапори своїх громадсько-політичних сил.

«Російські національні організації Криму і Севастополя говорять про свою недовіру Партії регіонів, блоку «За Януковича!» (у парламенті автономії – УНІАН), говорять про недовіру Віктору ЯНУКОВИЧУ, який за два з половиною роки, перебуваючи при владі і в опозиції, не виконав жодної передвиборчої обіцянки – ні захисту російської мови, ні зміцнення дружби з Росією, ні захисту прав російських громадян України», - заявив один з організаторів акції Сергій ШУВАЙНИКОВ.

У заяві, ухваленій на мітингу, наголошується, що «російські організації Криму і Севастополя проти нових дострокових виборів», проте вважають, що якщо вибори все-таки відбудуться, то потрібно відмовити «в довірі Партії регіонів і її лідерам». «Прийдіть на вибори, якщо вони відбудуться, але виберіть будь-яку іншу партію, програма якої вам буде ближчою, або викресліть всіх, але не голосуйте за тих, хто вже тричі обдурив і зрадив російських людей, простих громадян України і нажився на цьому обмані», - закликали учасники мітингу-пікету.

«Ми добиватимемося того, аби пан ЯНУКОВИЧ і його партійні соратники стали в Криму для російських людей політичними «персонами «нон-грата», - наголошується в заяві низки російських національних організацій Криму і Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідає з візитом Сімферополь.