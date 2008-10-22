Уряд Тимошенко пропонує ввести податок на багатство

Кабінет міністрів України пропонує ввести податок на багатство з 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Відповідні зміни в закон про нерухомість було схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що такий податок «на величезні вілли і великі ділянки землі» дасть змогу суттєво поповнити місцеві бюджети.

«Там де люди живуть розкішно, сьогодні є підстави вводити податок на таке майно і поповнити місцеві бюджети», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.