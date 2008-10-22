Янукович поставив собі завдання - прибрати Тимошенко
Лідеру ПР спектакль давно набрид
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО потрібно негайно усунути від влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим».
«Негайно цей уряд потрібно усунути від влади», - заявив лідер «регіоналів».
За його словами, весь цей рік Україну «лихоманить внутрішній конфлікт між Президентом і прем`єр-міністром», а «неефективна робота уряду впродовж усього року призвела до того, що ми сьогодні маємо». «А що ми сьогодні пожинаємо? Катастрофічне зростання цін і зростання інфляції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, українці вже «втратили всі надії», тому уряд треба міняти.
«Ця влада, починаючи з 2004-2005 року, коли вони прийшли до влади, показала, що вона не здатна ефективно працювати. Вона постійно втягує Україну в різні авантюри, як у внутрішній політиці, так і в зовнішній», - додав лідер Партії регіонів.
Він відзначив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО поставив для себе одну мету – за будь-яку ціну утриматися при влади.
«Немає коаліції – все одно ми (уряд Ю.Тимошенко – УНІАН) будемо при владі, не працює уряд ефективно – всі без винятку винні в цьому, окрім цього уряду і прем`єр-міністра України, яка весь час у білому. Замість того, щоб ефективно працювати, вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) демонструє весь час Україні свої моди і своє красномовство. Цей спектакль вже давно набрид!», - сказав лідер Партії регіонів.
За його словами, нинішня влада показала, що, «окрім інтриг, скандалів, окрім кризи, окрім базікання, і популізму, й авантюри», ні на що не здатна.
«Ми поставили для себе завдання – це уряд прибрати», - додав В.ЯНУКОВИЧ.