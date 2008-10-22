Янукович поставив собі завдання - прибрати Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО потрібно негайно усунути від влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим».

«Негайно цей уряд потрібно усунути від влади», - заявив лідер «регіоналів».

За його словами, весь цей рік Україну «лихоманить внутрішній конфлікт між Президентом і прем`єр-міністром», а «неефективна робота уряду впродовж усього року призвела до того, що ми сьогодні маємо». «А що ми сьогодні пожинаємо? Катастрофічне зростання цін і зростання інфляції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, українці вже «втратили всі надії», тому уряд треба міняти.

«Ця влада, починаючи з 2004-2005 року, коли вони прийшли до влади, показала, що вона не здатна ефективно працювати. Вона постійно втягує Україну в різні авантюри, як у внутрішній політиці, так і в зовнішній», - додав лідер Партії регіонів.

Він відзначив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО поставив для себе одну мету – за будь-яку ціну утриматися при влади.

«Немає коаліції – все одно ми (уряд Ю.Тимошенко – УНІАН) будемо при владі, не працює уряд ефективно – всі без винятку винні в цьому, окрім цього уряду і прем`єр-міністра України, яка весь час у білому. Замість того, щоб ефективно працювати, вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) демонструє весь час Україні свої моди і своє красномовство. Цей спектакль вже давно набрид!», - сказав лідер Партії регіонів.

За його словами, нинішня влада показала, що, «окрім інтриг, скандалів, окрім кризи, окрім базікання, і популізму, й авантюри», ні на що не здатна.

«Ми поставили для себе завдання – це уряд прибрати», - додав В.ЯНУКОВИЧ.