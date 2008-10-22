ПР не підтримає антикризовий пакет Тимошенко

Партія регіонів не підтримає в парламенті України антикризовий пакет, який збирається запропонувати прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі на всекримських зборах депутатів, обраних від ПР.

«Сьогодні уряд засідав зранку, і мені сказали, що вони їх (законопроекти – УНІАН) прийняли. Якщо це ті законопроекти, які ми бачили, я вам можу одне сказати – вони спрямовані на безпрецедентне згортання соціальних програм», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо парламент ухвалить ці документи, то відбудеться заморожування зарплат і пенсій.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що якщо у четвер цей пакет буде подано до парламенту як антикризовий захід, то «ми (ПР - УНІАН) ніколи не підемо на те, щоб його підтримати».