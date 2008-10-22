Долар вже по 6 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк продавав долари США вже по курсу 5,2500 (вчора – по 5,1000). При цьому на торгах по американській валюті спостерігалося зростання котирувань: при відкритті - 5,6100/5,7300, до 12:00 - 5,7400/5,7750, а до закриття - 5,7800/5,8650.

На готівковому ринку до вечора сьогоднішнього дня долар США також значно подорожчав. За станом на 16.00 в обмінних пунктах долар купували в середньому по 5,6027 грн., а продавали по 5,8255. При цьому у ряді пунктів курс продажу американського долара становить зараз 5,90 грн., 5,95 грн. і навіть 6,00 грн.

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Фунт стерлінгів упав до мінімального за останні п`ять років курсу. Так, сьогодні за один фунт дають лише 1,6331 дол.

Падіння британської національної валюти спровоковане вчорашньою заявою глави Bank of England Мервіна КІНГА про те, що економіка країни знаходиться на краю тривалої рецесії, пише The Times.