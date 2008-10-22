Ющенко назвав дві можливі дати дострокових виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що дострокові вибори до Верховної Ради повинні відбутися або 7, або 14 грудня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання про можливу дату проведення дострокових парламентських виборів В.ЮЩЕНКО зауважив два можливих варіанти. Перший, на думку В.ЮЩЕНКА, грунтується на тому, що ЦВК, окружні комісії і уряд, за умови прийняття Верховною Радою своєчасного рішення про фінансування виборів, будуть здатними забезпечити їх проведення до 7 грудня. Як зауважив В.ЮЩЕНКО, другий варіант можливого розвитку ситуації грунтується на ймовірній оцінці того, що у парламенті через блокування депутатів від БЮТ, буде затягнутий час на внесення бюджетних змін на 2008 рік, де невід’ємною частиною є фінансування проведення виборів.

«Тоді це питання (прийняття рішення щодо фінансування виборів – УНІАН) може бути відтерміновано від сьогоднішнього засідання ВР до завтрашнього, або, можливо, до п’ятниці», - припустив Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за таких умов він дасть доручення ЦВК, щоб комісія висловилася з приводу графіку підготовки до проведення дострокових виборів.

«Якщо той графік дасть можливість провести вибори 7 грудня – це є одна відповідь. Якщо ж цей графік, відповідно до положення закону, унеможливить це зробити – тоді буде 14 грудня», - пояснив Президент.

Відповідаючи на запитання журналістів чи можливі пізніші терміни проведення дострокових парламентських виборів, В.ЮЩЕНКО зазначив, що можливо, але недоцільно.

«Тоді робота парламенту і уряду до 1 січня 2009 року може не розпочатися. До початку наступного року ми повинні мати працездатну Верховну Раду і працездатний уряд», - підсумував Президент України.