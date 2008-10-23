24 жовтня - 16.00. Відкриється Всеукраїнський форум молоді і студентів.

18.00. - Прес-конференція.

У форумі візьмуть участь 120 представників молоді зі всіх регіонів України. В рамках його роботи обговорюватимуться питання працевлаштування і зайнятості молоді, її патріотичного виховання і духовного відродження, питання міжрегіональної співпраці в Україні і т.д.

Ялта, вул. Дражинського, 46 (готель «Масандра»).