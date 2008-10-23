Всеукраїнський форум молоді
10:23, 23 жовтня 2008Крым
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24 жовтня - 16.00. Відкриється Всеукраїнський форум молоді і студентів.
18.00. - Прес-конференція.
У форумі візьмуть участь 120 представників молоді зі всіх регіонів України. В рамках його роботи обговорюватимуться питання працевлаштування і зайнятості молоді, її патріотичного виховання і духовного відродження, питання міжрегіональної співпраці в Україні і т.д.
Ялта, вул. Дражинського, 46 (готель «Масандра»).
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