Кабмін просять допомогти «Чорноморнафтогазу»

Верховна Рада Криму просить Кабінет міністрів України розширити сферу діяльності бази буріння і облаштування Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь).

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту депутати прийняли відповідне звернення до українського уряду.

У зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, говориться, що «Чорноморнафтогаз» має велике значення для енергобезпеки і соціально-економічного розвитку Криму, при цьому зараз підприємство «знаходиться в складних фінансово-економічних умовах».

«Доходів, отримуваних від господарської діяльності, недостатньо для здійснення в повному об`ємі планового ремонту магістральної газотранспортної мережі, оновлення технологічного устаткування, а також для реалізації інвестиційних проектів з освоєння нових родовищ вуглеводів», - заявляють автори звернення.

На їх думку, вирішити цю проблему можна, використовуючи в комерційних цілях виробничі потужності розташованої в Чорноморському районі автономії бази буріння і облаштування ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Так, пропонується використовувати базу для організації тимчасової стоянки морських суден (у тому числі невоєнних іноземних), перевалки окремих видів вантажів і надання судоремонтних послуг.

ВР Криму наголошує, що для організації таких робіт необхідне прийняття Кабміном нормативного акту, оскільки зараз на території бази діє особливий режим пограничного і митного контролю (режим був встановлений відповідно до розпорядження уряду України від 11 липня 2008 року).

«Верховна Рада Криму просить Кабінет міністрів України розглянути дану ініціативу ДАТ "Чорноморнафтогаз" і прийняти нормативно-правовий акт, регулюючий захід в акваторію бази буріння і облаштування підприємства іноземних невоєнних судів в комерційних цілях», - наголошується в зверненні парламенту автономії.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».