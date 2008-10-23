Гриценко не хоче втручатися в розбори Ющенка і Тимошенко

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні не задовольнив пропозицію депутата Юрія МОГАРІЧОВА (фракція БЮТ у ВР АРК) про включення до порядку денного пленарного засідання парламенту автономії звернення до Віктора ЮЩЕНКА з проханням призначити одночасні вибори Президента і Верховної Ради України.

Як зазначається у зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН, "єдиним юридично, політично і морально бездоганним виходом" з політичної ситуації, що склалася, можуть бути одночасні вибори Президента і ВР. У зверненні також містилося прохання до В.ЮЩЕНКА "добровільно подати у відставку" і "віддати на суд народу" його політичне майбутнє і майбутнє його опонентів.

"Верховна Рада (ВР Криму – УНІАН) не братиме участі у ваших розборах", - заявив А.ГРИЦЕНКО на пропозицію Ю.МОГАРІЧОВА.

На запитання журналістів, чи розглядатиме ВР Криму це звернення на наступному засіданні, глава парламенту автономії відповів: не треба втягувати в авантюри кримський парламент.

"У повноваженнях Верховної Ради Криму немає ухвалення рішень щодо відставки Кабінету міністрів України, Президента України. Хай розбираються ті політичні сили, які між собою конфліктують!", - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що у кримської автономії багато своїх проблем, які потрібно вирішувати.