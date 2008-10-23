Щорічно в Криму відзначатимуть День прапора автономії

Щорічно 20 січня в Автономній Республіці Крим відзначатиметься День прапора АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради Криму.

Кримський парламент доручив Раді міністрів АРК розробити план щорічних заходів щодо святкування в автономії Дня прапора.

У пояснювальній записці до рішення зазначено, що, грунтуючись на волевиявленні кримчан на референдумі 20 січня 1991 року, законом Української РСР від 12 лютого 1991 року було відновлено автономну республіку. «Кожна республіка має право на свої атрибути, в тому числі й прапор, а також має право встановлювати свої свята», - зазначено в пояснювальній записці.

Постанову ВР Криму про прапор автономії, якою було закріплено його форму й колір, було прийнято в квітні 1999 року.