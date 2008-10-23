Кримський парламент звернеться до КС щодо призначення Іллічова

Верховна Рада Криму просить Конституційний суд України визначити конституційність призначення генерал-майора міліції Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України – начальником кримської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні депутати парламенту АРК затвердили конституційне подання про відповідність Конституції України розпорядження Кабінету міністрів про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра – начальником кримського Главку міліції.

Парламент Криму вирішив направити конституційне подання до КС і призначив уповноважених осіб для представлення своїх інтересів з даного питання в Конституційному Суді України.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив, що йдеться не про М.ІЛЛІЧОВА, а «про право автономії на реалізацію тих повноважень, які передбачені Конституцією АРК».

Як повідомляв УНІАН, 18 червня ВР Криму відмовилася узгодити призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції автономії. Цього ж дня Кабінет міністрів призначив М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ - начальником ГУ МВС в АРК.

4 липня Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Глава держави зазначав, що це розпорядження видане всупереч Конституції України.

7 липня до Конституційного Суду надійшло подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Наприкінці вересня Окружний адміністративний суд АРК визнав протиправною відмову ВР Криму в узгодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА, після чого парламент Криму вирішив звернутися до Севастопольського апеляційного адміністративного суду, наполягаючи на тому, що законно ухвалював рішення 18 червня.

3 жовтня Президент скасував свій указ від 4 липня про припинення розпорядження уряду про призначення М.ІЛЛІЧОВА.