Чиновники Феодосії обібрали дитсадок

За матеріалами працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС в АРК порушено кримінальну справу щодо одного з керівників управління освіти Феодосійської міськради та директора комунального підприємства Феодосії (Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у квітні зловмисники здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених управлінню освіти Феодосійської міськради для проведення капітального ремонту дитячого дошкільного закладу.

При цьому були сфальсифіковані проектно-кошторисна документація та акти прийому виконаних будівельних робіт. Внаслідок оборудки державному бюджету були завдані збитки на суму майже 400 тисяч гривень.

Справу порушено за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.