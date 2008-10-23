Київ перепідпорядкував собі Ялтинський заповідник?

Кримська влада заявляє, що Державний комітет лісового господарства України перепідпорядкував собі Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник, і вважає це рішення незаконним.

Як передає кореспондент УНІАН, у керівництві уряду і парламенту Криму заявляють, що Держкомлісгосп вивів Ялтинський заповідник з підпорядкування Республіканському комітету з лісового і мисливського господарства АРК і перепідпорядкував його безпосередньо собі.

«Це кричуще неподобство», - прокоментував те, що відбувається, кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО, обурившись, що «якийсь там комітет» перепідпорядковує собі «цілі структури».

Кримський спікер пообіцяв «адекватну реакцію» як парламенту, так і уряду автономії «на незаконне перепідпорядкування Ялтинського заповідника».

«У комітеті (у Держкомлісгоспі України – УНІАН) зібралася зграя людей, які замість того, щоб вирішувати проблеми лісовпорядження України, вирішувати серйозні проблеми – особливо в Західній Україні, де ми бачимо, що через безконтрольну вирубку лісу відбуваються повені, намагаються влізти в Автономну Республіку Крим, на мій погляд, винятково з меркантильних міркувань», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також заявив, що Держкомлісгосп України прислав на посаду керівника заповідника «дівчинку, 26 років, юридична освіта», яка «взагалі ніякого відношення до лісу не має».

У Рескомлісі Криму кореспонденту УНІАН повідомили, що колектив заповідника обурений тим, що відбувається, і вимагає повернути Володимира КАПІТОНОВА на посаду директора заповідника.

Державний комітет лісового господарства України готує заяву щодо ситуації із заповідником, повідомили кореспонденту УНІАН у телефонному коментарі співробітники прес-служби комітету. У Держкомлісгоспі пообіцяли, що заява буде озвучена найближчими днями.

Довідка УНІАН. Площа Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника – 14,5 тис. гектарів південно-бережної землі.