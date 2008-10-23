Так низько гривня ще не падала

Сьогодні увечері долар куплявся в обмінних пунктах в середньому по 5,7987 грн., а продавався – по 6,0237 грн. При цьому в багатьох пунктах за долар просили по 6,10 грн., а в деяких – по 6,15 грн. На міжбанківському валютному ринку України торги по долару США стартували сьогодні котируваннями 5,7850/5,9150, а закінчилися на рівні 5,9050/5,9500. Психологічну планку 6,0 грн./дол. міжбанк "узяв" між 11-ою і 12-ою годинами дня.

Національний банк продавав сьогодні (як і вчора) долари США по курсу 5,2500.

Як повідомив сьогодні керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький, Нацбанк витратив в жовтні 2008 р. 2,4 млрд. дол. на валютні інтервенції на міжбанку, а відтік коштів з депозитних рахунків в українській банківській системі у жовтні 2008 р. становить за оперативними даними НБУ 16,9 млрд. грн.