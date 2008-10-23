Студенти зберуться в Ялті на Всеукраїнський форум
17:48, 23 жовтня 2008Крым
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Балакатимуть про патріотичне виховання
У п`ятницю, 24 жовтня, в Ялті (Крим) відкриється Всеукраїнський форум молоді і студентів.
Як повідомив УНІАН у прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у форумі візьмуть участь 120 представників молоді зі всіх регіонів України.
В рамках роботи Всеукраїнського форуму обговорюватимуться питання працевлаштування і зайнятості молоді, її патріотичного виховання і духовного відродження, питання міжрегіональної співпраці в Україні і т.д.
Очікується, що в роботі форуму візьмуть участь міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, кримський прем`єр Віктор ПЛАКИДА, мер Ялти Сергій БРАЙКО та інші чиновники.
Всеукраїнський форум молоді і студентів продовжиться до 26 жовтня.
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