Студенти зберуться в Ялті на Всеукраїнський форум

У п`ятницю, 24 жовтня, в Ялті (Крим) відкриється Всеукраїнський форум молоді і студентів.

Як повідомив УНІАН у прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у форумі візьмуть участь 120 представників молоді зі всіх регіонів України.

В рамках роботи Всеукраїнського форуму обговорюватимуться питання працевлаштування і зайнятості молоді, її патріотичного виховання і духовного відродження, питання міжрегіональної співпраці в Україні і т.д.

Очікується, що в роботі форуму візьмуть участь міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, кримський прем`єр Віктор ПЛАКИДА, мер Ялти Сергій БРАЙКО та інші чиновники.

Всеукраїнський форум молоді і студентів продовжиться до 26 жовтня.