Джемілєв: Янукович - демагог

Обіцянки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, які він дав кримським татарам, – це не більше, ніж демагогія, вважає лідер Меджлісу кримськотатарського народу, депутат-нашоукраїнець Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

"Це не більше, ніж демагогія, на яку йому не вдасться нас впіймати", - сказав лідер Меджлісу, повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

"Він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) не робив нічого для кримських татар будучи прем’єром. Натомість його депутати в Криму всіляко борються проти відновлення історичної топоніміки півострова, коли тисячі кримськотатарських населених пунктів були перейменовані на радянський лад", - каже М.ДЖЕМІЛЄВ.

"Кримські татари за підтримки Президента намагаються відновити історичні назви, - зазначив депутат, - але такій нашій ініціативі чинять опір депутати-регіонали".

"Коли ЯНУКОВИЧ говорить про якісь "рівні можливості" для кримських татар, то він забуває, що вони передбачені Конституцією України" - додав лідер Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня В.ЯНУКОВИЧ заявив в Сімферополі, що на півострів "накладено міжнаціональну проблему". При цьому, вважає він, "це створюється штучно". "Я думаю, що як такої проблеми (міжнаціональної - УНІАН) немає і не може бути, тому що всі національності, які живуть в Україні, повинні бути в рівних умовах", - відзначив лідер регіоналів.

"І ми такі умови створимо і для кримськотатарського населення. Ми не розпалюватимемо ворожнечі між російськомовним населенням, яке проживає в Криму, й іншими національностями", - додав він.