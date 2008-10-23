Джемілєв: Янукович - демагог
"Нічого він для кримських татар не робив"
|Мустафа Джемілєв
"Це не більше, ніж демагогія, на яку йому не вдасться нас впіймати", - сказав лідер Меджлісу, повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.
"Він (В.ЯНУКОВИЧ - УНІАН) не робив нічого для кримських татар будучи прем’єром. Натомість його депутати в Криму всіляко борються проти відновлення історичної топоніміки півострова, коли тисячі кримськотатарських населених пунктів були перейменовані на радянський лад", - каже М.ДЖЕМІЛЄВ.
"Кримські татари за підтримки Президента намагаються відновити історичні назви, - зазначив депутат, - але такій нашій ініціативі чинять опір депутати-регіонали".
"Коли ЯНУКОВИЧ говорить про якісь "рівні можливості" для кримських татар, то він забуває, що вони передбачені Конституцією України" - додав лідер Меджлісу.
Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня В.ЯНУКОВИЧ заявив в Сімферополі, що на півострів "накладено міжнаціональну проблему". При цьому, вважає він, "це створюється штучно". "Я думаю, що як такої проблеми (міжнаціональної - УНІАН) немає і не може бути, тому що всі національності, які живуть в Україні, повинні бути в рівних умовах", - відзначив лідер регіоналів.
"І ми такі умови створимо і для кримськотатарського населення. Ми не розпалюватимемо ворожнечі між російськомовним населенням, яке проживає в Криму, й іншими національностями", - додав він.