Уряд Тимошенко має намір дозволити валютні платежі на території України

Уряд має намір дозволити валютні платежі на території України.

Це передбачено в зареєстрованому 22 жовтня у Верховній Раді законопроекті "Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України".

Зокрема, уряд має намір дозволити Міністерству фінансів України здійснювати внутрішні запозичення в іноземній валюті.

При цьому пропонується встановити, що використання іноземної валюти на території України як засобу платежу по операціях, які пов`язані з купівлею-продажем, з випуском і обігом державних внутрішніх запозичень, номінованих в іноземній валюті, не вимагає отримання ліцензії Національного банку України.

Окрім цього, пропонується надати право уряду і Національному банку України, резидентам здійснювати розрахунки на території України у вільно конвертованій валюті при здійсненні платежів по операціях, які пов`язані із збільшенням капіталізації банків.

На сьогодні, згідно із законодавством, на території України засобом платежу є національна валюта - гривня.