Погода в Криму на вихідні

За прогнозами Українського гідрометцентру, у п`ятницю в Криму без опадів, у суботу-неділю - можливі дощі.

24 жовтня (п`ятниця) вдень 11-16° тепла, вночі 3-8° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У суботу та неділю в Криму вдень 12-17° тепла, вночі 3-8° тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

24 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. Вітер у західних та північних областях північний, на решті території південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у Карпатах та місцями у східній частині 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.

25-26 жовтня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів (лише в Криму та Приазов`ї можливі невеликі дощі). Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині та на Закарпатті 11-16°; на високогір`ї Карпат вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.