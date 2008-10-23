В УНП вимагають заборонити телепередачі Чорноморського флоту

Голова Кримської організації Української народної партії (УНП) Олег ФОМУШКІН пропонує заборонити в Криму інформаційні програми, що продукує Чорноморський флот Російської Федерації

За словами представника УНП, саме телецентр Чорноморського флоту РФ займає «перше місце в антиукраїнській пропаганді Криму та Севастополя».

«Телецентр ЧФ РФ щотижня готує інформаційно-пропагандистські передачі, що ретранслюють регіональні та місцеві телеканали. Зрозуміло, що левова частка програм – антиукраїнський продукт, де часто ставлять під сумнів питання про територіальну цілісність України, про приналежність Криму та Севастополя. Більше того, ці телеканали (які ретранслюють передачі ЧФ - ред.) не виконують технічні умови ліцензування», – наголошує О.ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба УНП.

Він переконаний, що «заборона ретрансляції кабельними операторами російських телеканалів – лише частково вирішує проблему захисту інформаційного простору Криму, тому на часі питання про законність ретрансляції державними ТРК Сімферополя та Севастополя програм Чорноморського флоту РФ».

«Вирішити проблему дотримання українського законодавства в сфері телебачення та радіомовлення, захисти інформаційний простір півострова від антиукраїнських пропаганди не можливо без заборони ретрансляції програм, що виготовляються на студії Чорноморського флоту РФ», – підкреслює голова кримської УНП.