Україна переходить на зимовий час

Україна в ніч з суботи на неділю (у ніч на 26 жовтня) переходить на зимовий час - треба буде перевести стрілки на годину назад.

Перехід на зимовий час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року.

До 1996 року зимовий час запроваджувався в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн (з 1996 року за рекомендацією Європейської економічної комісії ООН період дії літнього часу було продовжено до останньої неділі жовтня).

Уперше годинну стрілку перевели в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

У СРСР перехід на літній час вперше відбувся у 1917 році, а з 1981 року літній і зимовий час знову почав регулярно діяти.

Сьогодні практика щорічного переходу на зимовий і літній час діє більш ніж у 110 країнах світу. У низці країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій.

Деякі радять не перейматися змінами у часі, та навіть шукати у цьому щось позитивне (приміром, спати можна буде на годину більше). Але медики кажуть, що гра з часом не лишається без шкідливих наслідків для організму. Людина пізніше прокидається та недоотримує звичної кількості сонячного світла.

Особливо потрібно стежити за станом свого здоров`я людям, у яких є хронічні захворювання. Можуть загостритися такі хвороби, як гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка, низка ендокринних захворювань, ревматичні й інші захворювання.

Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів.