Паніка в Україні: з депозитів зняли вже 17 млрд. грн.
09:00, 24 жовтня 2008Крым
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Цифру повідомив Нацбанк
Відтік грошових коштів з банківських депозитних рахунків у жовтні 2008 року склав 16,9 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.
За його словами, в цілому на банківських депозитних рахунках станом на 21 жовтня знаходилося 321,5 млрд. грн. «Це депозити населення та суб`єктів господарювання», - зазначив він.
В.ЛИТВИЦЬКИЙ пов`язує тенденцію відтоку коштів з панікою на фінансовому ринку.
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