Паніка в Україні: з депозитів зняли вже 17 млрд. грн.

Відтік грошових коштів з банківських депозитних рахунків у жовтні 2008 року склав 16,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

За його словами, в цілому на банківських депозитних рахунках станом на 21 жовтня знаходилося 321,5 млрд. грн. «Це депозити населення та суб`єктів господарювання», - зазначив він.

В.ЛИТВИЦЬКИЙ пов`язує тенденцію відтоку коштів з панікою на фінансовому ринку.