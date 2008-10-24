Скільки людей сидять в Україні в Інтернеті?

Чисельність інтернет-аудиторії в Україні становить 9,6 млн. чоловік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держдепартаменту з питань зв`язку (Держзв’язку) з посиланням на заступника міністра транспорту і зв`язку - директора Держзв’язку Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО.

За його даними, «чисельність інтернет-аудиторії в Україні на 1 жовтня 2008 року становить 9,6 млн. осіб».

При цьому простежується тенденція нерівномірного розподілу користувачів мережі по регіонах. Так, позицію лідера (60% загальної інтернет-аудиторії в Україні) займає Київ. Далі - з сумарною часткою в 29,91% від загальної інтернет-аудиторії - Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів, Крим і Запоріжжя.

Найменша активність користувачів зафіксована в Житомирській (0,18%), Волинській (0,15%) і Чернівецькій (0,20%) областях. На інші регіони припадає 9,53% користувачів.

Як зазначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ, сегмент ринку послуг комп`ютерного зв`язку є одним з найдинамічніших серед інших сегментів телекомунікаційних послуг. За його словами, «послуги з надання широкосмугового доступу до Інтернет разом із цифровим телебаченням визнані експертами найперспективнішими, у тому числі і с точки зору зростання доходів для українського ринку послуг зв`язку».

На комп`ютерний зв`язок за підсумками дев`яти місяців, за даними Держкомстату, припало 5% від загальних доходів галузі, або майже 1,7 млрд. грн.