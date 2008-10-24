78-річний грибник заблукав у Криму
09:44, 24 жовтня 2008Крым
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Рятувальники прочесали вже 50 га лісу
У Криму шукають 78-річного чоловіка, який в середу пішов за грибами і до цих пір не повернувся.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, в четвер на пошуки грибника - жителя Алушти були направлені співробітники Контрольно-рятувальної служби Криму. Вони обстежили близько 50 гектар лісу. В четвер увечері пошуки були припинені з настанням сутінків.
Сьогодні вранці відновили пошуки.
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