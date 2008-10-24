Прес-конференція Г.Іоффе

27 жовтня - 11.00. Прес-конференція голови Постійної комісії з депутатської етики та організації роботи Верховної Ради АРК та ЗМІ Г.Іоффе і членів комісії «Про ситуацію, що склалася в операторів кабельного телебачення у зв`язку з рішенням Нацради».

Нацрада з телерадіомовлення рішенням від 1 жовтня зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

Каб. № 429 ВР Криму (прес-центр).