30 кг «зілля» вилучила міліція у кримського пенсіонера
11:04, 24 жовтня 2008Крым
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Черговий «улов» в кінці тижня
30 кг марихуани вилучено у 60-річного пенсіонера в Кіровському районі Криму.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба МВС України.
"Міліцією затримано 60-річного пенсіонера, за місцем проживання якого вилучено 30 кг марихуани", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Криму тиждень тому (в кінці тижня) у 41-річного безробітного вилучили 50 кг марихуани, а два тижні тому - 80 кг марихуани за місцем проживання 49-річного безробітного.
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