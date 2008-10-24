30 кг «зілля» вилучила міліція у кримського пенсіонера

30 кг марихуани вилучено у 60-річного пенсіонера в Кіровському районі Криму.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба МВС України.

"Міліцією затримано 60-річного пенсіонера, за місцем проживання якого вилучено 30 кг марихуани", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Криму тиждень тому (в кінці тижня) у 41-річного безробітного вилучили 50 кг марихуани, а два тижні тому - 80 кг марихуани за місцем проживання 49-річного безробітного.