Прокуратура Криму вимагає посилити контроль за гастарбайтерами

Прокуратура Криму вимагає від Кримського республіканського центру зайнятості посилити контроль за гастарбайтерами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, зокрема, центр зайнятості має своєчасно інформувати органи внутрішніх справ про тих іноземних працівників, з якими фірми достроково розірвали трудовий контракт.

«Будучи звільненими, гастарбайтери автоматично позбавляються права перебування в країні і мають її залишити. Проте, як показала прокурорська перевірка, центром зайнятості взагалі не приймалися рішення про анулювання дозволів на роботу при звільненні іноземців, хоча такі факти, звичайно, мають місце в Криму», - зазначили в прокуратурі.

Під час прокурорської перевірки виявлено факти неналежного реагування працівниками центру зайнятості на порушення законів при працевлаштуванні іноземців. «Не до всіх порушників застосовуються передбачені законом заходи, виконання розпоряджень про усунення порушень на підприємствах не контролюються, при виявленні гастарбайтерів-нелегалів органи внутрішніх справ про незаконне перебування іноземців в країні не інформуються», - зазначили в прес-службі прокуратури Криму.

За результатами перевірки кримською прокуратурою внесено подання до Кримського республіканського центру зайнятості з вимогою усунути порушення в його роботі.