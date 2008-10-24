Помер російський військовий, побитий у Севастополі п`яними будівельниками

У Севастополі помер військовослужбовець-контрактник Чорноморського флоту Росії, побитий минулого тижня трьома п`яними будівельниками.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі.

У севастопольській міліції підтвердили, що проти затриманих за гарячими слідами правопорушників - які нещодавно приїхали до Севастополя виконувати будівельні роботи жителів Рівненської області - було порушено кримінальну справу за ст.121 Кримінального кодексу України («умисне тяжке тілесне ушкодження»).

«Очевидно, що слідчий, який веде цю справу, перекваліфіковує його на «умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть», але на даний момент ми не можемо підтвердити, що справа вже перекваліфікована», - сказали в УМВС України в Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, 28-річний російський військовослужбовець був побитий трьома п`яними чоловіками пізно увечері біля гуртожитку селища Кача, де проживав. Вранці його було доставлено в госпіталь Чорноморського флоту РФ без свідомості у тяжкому стані. Лікарі визначили, що військовий у комі.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники міліції затримали хуліганів, якими виявились жителі Рівненської області.