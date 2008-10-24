У Криму озимими зерновими засіяно 83% запланованих площ

В Автономній Республіці Крим озимими зерновими культурами засіяно 507,7 тис. га - 83% запланованих площ.

Про це сьогодні повідомляє Міністерство аграрної політики Криму.

За даними міністерства, першими завершили сівбу озимих культур два райони Криму – Кировський (завдання 27,8 тис. га) і Совєтський (завдання 35,9 тис. га).

Постановою Ради міністрів Криму від 7 жовтня поставлено завдання – провести сівбу озимих культур під урожай 2009 року у всіх категоріях господарств республіки на площі 610,5 тис. га.