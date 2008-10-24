Грач пропонує створити в Криму страйковий комітет проти рейдерства

У Криму треба створити Всекримський страйковий комітет для боротьби з земельним рейдерством, вважає лідер комуністів автономії, народний депутат (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ.

Як повідомили в прес-службі депутата, таким чином Л.ГРАЧ відреагував на події в Бахчисарайському районі Криму.

Нагадаємо, вже декілька років там існує конфлікт між селянами і агрофірмою «Крим». Селяни заявляють, що агрофірма хоче відібрати у них земельні паї, які вони отримали після розвалу колгоспу, а пізніше віддали в тимчасове користування агрофірмі. Судові тяжби між сторонами тривають вже декілька років. Минулого тижня люди, щоб звернути увагу влади на свої проблеми, спробували перекрити трасу Сімферополь-Бахчисарай. Акція закінчилася колотнечею з міліцією і бійцями «Беркута». Бійці спецпідрозділу «Беркут» навіть зробили 3 постріли в повітря холостими патронами.

«У країні після розвалу СРСР кримінальні правлячі клани спочатку обдурили робітників з фабриками і заводами, а тепер черга дійшла до селян, яких залишили на закуску», - сказав Л.ГРАЧ напередодні на сході жителів ряду сіл Бахчисарайського району.

Стосовно ситуації в районі Л.ГРАЧ заявив, що треба не ходити «вокруг да около», а потрібно назвати імена тих, хто стоїть за ширмою «загадкових інвесторів». При цьому Л.ГРАЧ не виключає, що сліди ведуть до Партії регіонів.

«Боротьба за землю лише починається, - попередив політик. - Потрібно виходити за межі Бахчисарайського району, оголошувати про створення Всекримського страйкового комітету, який візьме під свій контроль всі гарячі земельні точки і почне активну боротьбу за права селян».