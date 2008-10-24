Зимовий час графік поїздів не зламає

У зв`язку з переходом України на зимовий час графік і терміни відправлення/прибуття поїздів змінюватися не будуть.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, на залізницях годинник буде переведено на годину назад 26 жовтня 2008 року о 4:00. Більш як 400 пасажирських поїздів далекого, місцевого і міждержавного сполучення в цей час перебуватимуть в дорозі. Починаючи з 4:00, відправлення поїздів відбуватиметься за зимовим часом.

За інформацією Головного управління перевезень «Укрзалізниці», рух поїздів зупинятися не буде. У ніч з 25 на 26 жовтня час перебування пасажирів в дорозі збільшиться на одну годину, щоб не змінювати час прибуття. У відомстві зазначають, що всі поїзди на кінцеві станції прибуватимуть за розкладом.

Як зазначають в «Укрзалізниці», час переведення годинникової стрілки обрано оптимально – в цю уранішню годину більшість пасажирських поїздів перебуває в дорозі, а кількість відправлених і тих, які прибувають на станції, – мінімальне. Відправлення і курсування приміських поїздів у цей час майже відсутнє.

Згідно з повідомленням, за період дії літнього і зимового часу на території України, починаючи з 1996 року, «Укрзалізниця» напрацювала систему організації руху пасажирських, приміських і вантажних поїздів, згідно з якою основна роль покладається на диспетчерів поїздів. Диспетчери мають організувати рух поїздів так, щоб вони прибули на кінцеві станції згідно з діючим графіком руху.

За даними «Укрзалізниці», одночасно буде введено відкоригований графік руху поїздів на осінньо-зимовий період 2008/2009 рр. Зокрема, буде скасовано літні поїзди і поїзди одноразового призначення, окрім нижченаведених: №211/212 Москва – Львів – Москва; №251/252 Москва – Київ – Москва; №273/274 Київ – Івано-Франківськ – Київ; №281/282 Харків – Суми – Харків; №221/226 і №223/224 Чоп – Захонь – Чоп; №286/285 Київ – Сімферополь – Київ; №421/422 Челябінськ – Львів – Челябінськ.