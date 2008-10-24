Чиновники ксенофобські ставляться до кримських татар - Меджліс

Серед чиновників України спостерігаються ксенофобські настрої по відношенню до кримських татар, таку думку члени кримськотатарського Меджлісу висловили в ході зустрічі з представниками Міжнародної групи із запобігання кризам («Крайсис Груп»).

«Характеризуючи відношення України до проблеми кримськотатарського народу, члени Меджлісу відзначили високий рівень ксенофобії і настороженості з боку чиновників, а також значної частини суспільства по відношенню до кримськотатарського народу», - повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу.

Як приклади члени Меджлісу навели «численні випадки дискримінаційного підходу властей до кримських татар, зокрема в питаннях наділу земельними ділянками і задоволення прав мусульман». Які саме випадки – в повідомленні не уточнюється.

Члени Меджлісу в черговий раз підкреслили важливість сприйняття українською державою «права кримськотатарського народу на самовизначення». «Для кримських татар можливість реалізувати право на самовизначення на своїй землі не є самоціллю. Для нас очевидним є те, що без правового врегулювання прав корінного народу, неможливо забезпечити його збереження і подальший розвиток. От чому, ми наполягаємо на правовому реформуванні статусу кримської автономії», - сказав перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

Він також заявив, що, хоча Крим і є тією територією, де вдається уникнути перенесення конфліктів в масове протистояння, але, очевидно, що «подальше затягування вирішення больових для суспільства проблем, особливо в питаннях відновлення прав кримськотатарського народу, не може продовжуватися нескінченно». В зв`язку з цим члени Меджлісу вітають увагу «Крайсис Груп» до проблем Криму.

Довідка. «Крайсис Груп» - це некомерційна незалежна міжнародна організація, що налічує більше 135 співробітників на п`яти континентах. Вона створена для зміцнення здатності міжнародного співтовариства прогнозувати, розуміти і діяти в цілях запобігання і заборони конфліктів.