8 лжеінвалідів викрили в Сімферополі

У Сімферополі викрили 8 лжеінвалідів, які за підробленими довідками медико-соціальної експертної комісії отримували допомогу з бюджету - пенсію по інвалідності.

"Кожний з таких лжеінвалідів незаконно одержав від 10 до 25 тисяч гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Прокуратурою Центрального району Сімферополя порушено 8 кримінальних справ за фактами шахрайського отримання коштів у вигляді допомоги по інвалідності. Усі справи вже розслідувані та направлені до суду. Половину з незаконно отриманих коштів уже повернули до бюджету.