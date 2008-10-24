Кримчанин двічі за ніч ставав жертвою «перевертнів у погонах» на вокзалі Сімферополя.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, спочатку міліціонер відібрав у чоловіка мобільний телефон, а потім декілька міліціонерів побили його та відібрали гроші.

Слідчим відділом прокуратури Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно співробітника Управління Державної служби охорони при МВС України в автономії, який забрав у чоловіка телефон. «Перевертень» без жодних підстав зажадав у громадянина, який чекав потяг, пред`явити вміст сумки і, побачивши мобільний телефон, нічого не пояснюючи, відібрав його», - повідомляє прес-служба прокуратури. Правоохоронцю пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, грабіж.

Але на цьому «пригоди» кримчанина на сімферопольському вокзалі не закінчилися. Співробітники лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь» забрали чоловіка до опорного пункту нібито для з`ясування особи. «Перевертні» побили громадянина, зламавши йому ребро, і відібрали 50 гривень.

«Це були ті самі міліціонери, справа щодо яких зараз слухається в суді», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Завдяки діям співробітників управління внутрішньої безпеки МВС, прокуратури та СБУ «перевертнів» було викрито.