Даішникам буде заборонено мати при собі валюту

Працівникам Державтоінспекції, які працюватимуть на маршрутах, буде заборонено мати при собі будь-яку валюту і не більше 100 гривень.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на нараді щодо питання майбутньої діяльності підрозділів ДАІ із забезпечення безпеки дорожнього руху після того, як вступають у законну силу зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за порушення ПДР.

"Працівникам ДАІ, які працюватимуть на маршрутах, буде заборонено мати при собі будь-яку валюту і не більше 100 гривень. Передбачена сувора відповідальність за пошкодження приладів відеофіксації правопорушень, а також за роботу у місцях чи відрізках дороги, які не вказані в маршруті патрулювання", - йдеться у повідомленні прес-служби МВС України.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, головне завдання працівників ДАІ - за два-три наступні місяці довести жорсткість нового закону до кожного правопорушника, незалежно від його суспільного становища чи посади.

В ідеалі працівник ДАІ, говорить міністр, "надалі має займатися виключно відеофіксацією порушень без зупинки транспортних засобів". А тому Ю.ЛУЦЕНКО поставив завдання перед працівниками регіональних підрозділів ДАІ максимально забезпечити наряди відеотехнікою, яка фіксуватиме правопорушення.

Мінімізувати порушення законності і службової дисципліни серед особового складу буде не лише керівництво ДАІ, а й служба внутрішньої безпеки.