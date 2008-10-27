Погода в Криму на 27-29 жовтня

За прогнозами Українського гідрометцентру, у понеділок-вівторок у Криму без істотних опадів.

27-28 жовтня на Кримському півострові вдень 12-17° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер східний 5-10 м/с. Вночі та вранці місцями туман.

29 жовтня (середа) в Криму вдень 15-20° тепла, вночі 7-12° тепла. Без опадів.

27 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла (на заході місцями 1-2° морозу), вдень 8-13° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

28-29 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів. У південній та східній частинах вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (28 жовтня місцями 0-2° морозу), вдень 13-18°.