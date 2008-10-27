У Криму викрили МНСника-хабарника

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника сектору одного з міських управлінь ГУ МНС України в автономiї, який вимагав та отримав 3 тис. грн. хабара.

Хабар МНСник отримав від приватного підприємця за видачу фіктивного висновку про переобладнання нежитлового приміщення, повідомляє прес-служба МВС.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).