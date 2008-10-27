Тимошенко обіцяє: з 1 грудня бензин подешевшає на гривню

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО домовилася з нафтотрейдерами про те, що з 1 листопада вартість всіх видів світлих нафтопродуктів на заправках буде знижена на 40 копійок, а на 1 грудня розмір зниження досягне 1 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після закінчення наради з керівниками нафтовидобувних і нафтопереробних компаній України.

Крім того, прем’єр наголосила, що, зі свого боку, уряд не підвищуватиме податки для компаній, які торгують нафтопродуктами на внутрішньому ринку. «Ми не робимо ніяких підвищень податків, акцизів», - запевнила вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Державна податкова адміністрація складе графік відшкодування заборгованості з ПДВ для експортерів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала скласти графік зниження цін на нафтопродукти в Україні.

Сьогодні, 27 жовтня, на нараді з представниками нафтовидобувних і нафтопереробних компаній. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, на жаль, темпи зниження цін на нафтопродукти абсолютно не відповідають темпам зниження світових цін на нафту, які з червня впали більш ніж удвічі.