Ярмарок освітніх послуг стартує в Севастополі

28 жовтня в Севастополі пройде виставка-презентація російських і українських освітніх закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН. «Завтра ми відкриваємо виставку освітніх закладів України та Росії, хочу підкреслити, що з боку Росії буде представлено 22 вищих навчальних заклади. Це буде ніби вільний ярмарок освітніх послуг, знайомства зі спеціальностями», - сказав В.КАЗАРІН.

Виставка-презентація пройде за сприяння Севастопольської міської державної адміністрації. В ній візьмуть участь «22 вищих навчальних заклади Російської Федерації, приїхати до Севастополя планують представники 7 вищих навчальних закладів: Російський державний гуманітарний університет; Російський державний університет фізичної культури, спорту та туризму; Російський державний соціальний університет; Російська економічна академія ім. Г.В.Плеханова; Татарський державний гуманітарно-педагогічний університет; Державний університет Томська; Уральська державна архітектурно-художня академія».