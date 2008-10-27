ІІ Всеукраїнська олімпіада з російської мови пройде в Севастополі

28 жовтня в Севастополі відкриється ІІ Всеукраїнська міжрегіональна олімпіада з російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу для журналістів перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Всі плакали й плачуть, що, наприклад, в Україні, це, дійсно, факт, і це неправильна ситуація, немає Всеукраїнської олімпіади з російської мови. Севастополю набридли розмови про це, минулого року ми, за узгодженням із Міністерством освіти та науки, провели першу міжрегіональну всеукраїнську олімпіаду з російської мови, й тоді до нас приїхали делегації з 17 регіонів України, й, до речі, всі західні регіони України направили свої делегації», - сказав В.КАЗАРІН.

Перший заступник голови виконавчої влади міста також зазначив, що він «радий повідомити, що завтра, о 17.00, починає свою роботу ІІ Всеукраїнська міжрегіональна олімпіада з російської мови, теж за узгодженням із профільним міністерством. І Севастополь буде, зокрема по лінії російської мови, одним із центрів, яким він завжди був». «Точно також, - додав він, - як і по лінії інших мов, інших культур. При всьому тому, що, природно, головною, державною мовою в нас є українська, й усе, що належить у цьому сенсі, ми робимо».

За інформацією В.КАЗАРІНА, в Севастополі 68 шкіл, у 67 із них викладання ведеться російською мовою, в одній - українською. «Зараз починаємо будувати українську школу-колегіум». Він також підкреслив, що одночасно в усіх школах вивчається українська мова та література, історія України, «й ми завойовуємо призові місця на олімпіадах».