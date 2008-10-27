63% українців за заборону обиратися в депутати більше двох разів підряд

63% українців підтримують ініціативу заборонити політикам балотуватися в народні депутати більше двох разів підряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом «Громадська думка – Україна», які були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Не схвалюють цю ініціативу 11,9% виборців, 25,1% – важко відповісти.

Окрім цього 44,8% виборців схвалюють ініціативу проведення дострокових президентських виборів одночасно з виборами у Верховну Раду, 36,6% – не схвалюють, 18,7% – важко відповісти. Разом з тим, 52,2% опитаних вважають, що дострокові вибори Президента не допоможуть вирішити політичну кризу, 30,8% – вважають, що допоможуть, 17,1% – важко відповісти.

Опитування проводилося 12-13 жовтня шляхом інтерв`ю за місцем проживання респондента, опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах, помилка вибірки становить 2,2%.