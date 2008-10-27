Медведєв нагородив орденом керівника драмтеатру Севастополя

15:50, 27 жовтня 2008
Крым
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За розвиток російської культури

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив орденом Дружби гендиректора - художнього керівника Севастопольського академічного російського драматичного театру ім. Луначарського Володимира МАГАРА.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Кремля.

Зокрема, В.МАГАР удостоєний нагороди ”за великий внесок у зміцнення російсько-українських культурних зв`язків та активну діяльність по збереженню і розвитку російської культури і мистецтва в Україні”.

Репертуарна політика театру спрямована на пропаганду російської класики.

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