Медведєв нагородив орденом керівника драмтеатру Севастополя

За розвиток російської культури

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив орденом Дружби гендиректора - художнього керівника Севастопольського академічного російського драматичного театру ім. Луначарського Володимира МАГАРА. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Кремля. Зокрема, В.МАГАР удостоєний нагороди ”за великий внесок у зміцнення російсько-українських культурних зв`язків та активну діяльність по збереженню і розвитку російської культури і мистецтва в Україні”. Репертуарна політика театру спрямована на пропаганду російської класики.

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