Необхідно швидше почати демаркацію кордону в протоці - УНП

Необхідно якнайшвидше почати демаркацію україно-російського кордону в Керченській протоці, вважає голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

"Україна має якнайшвидше почати демаркацію україно-російського кордону саме з Керченської протоки, адже через його відсутність Україна щороку втрачає декілька десятків мільйонів доларів", – вважає він, повідомляє прес-служба УНП.

На думку О.ФОМУШКІНА, "попередній президент України Леонід КУЧМА, підписавши угоду про статус Азовського моря та спільне використання Керченської протоки, позбавив загальнодержавний бюджет, бюджет Криму та бюджет Керчі мільйонів доларів надходжень".

"Делімітація україно-російського кордону не має пройти осторонь Азовського моря, адже, приблизно рік тому, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, чітко заявив, що українська сторона наполягає, щоб кордон у Керченській протоці був проведений по лінії, яка у часи СРСР позначала адміністративний кордон між УРСР та РСФСР", – стверджує голова Кримської організації УНП.

"Якщо Україна в односторонньому порядку проведе демаркацію кордону, Керч-Єнікальський канал, що використовується для проходу кораблів з Чорного у Азовське море, знову опиниться під контролем нашої держави. Ще на початку 2000-х років, до підписання Л.КУЧМОЮ скандальної Угоди, через канал щорічно проходило від 8 до 9 тисяч суден, із яких 65 % - безпосередньо російські, або такі, що прямували до російських портів, при цьому, щорічні втрати Росії від проходу російських суден через Керч-Єнікальський канал за різними підрахунками складали від 16 до 170 млн. доларів", – наголосив О.ФОМУШКІН.